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Вечерний Новосибирск

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Секрет сибирской ухи раскрыли на праздновании Дня Оби в Новосибирске

Секрет сибирской ухи раскрыли на праздновании Дня Оби в Новосибирске

На прибрежной зоне парка зрителей ждали интересные локации.  Организаторы провели кулинарные мастер-классы, концерт и соревнование по приготовлению ухи, в котором приняли участие общественники Бугринского комитета, а также студенты и преподаватели колледжа питания и сервиса.

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