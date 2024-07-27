Секрет сибирской ухи раскрыли на праздновании Дня Оби в Новосибирске

На прибрежной зоне парка зрителей ждали интересные локации. Организаторы провели кулинарные мастер-классы, концерт и соревнование по приготовлению ухи, в котором приняли участие общественники Бугринского комитета, а также студенты и преподаватели колледжа питания и сервиса.