Верблюды, ослы и псы-терапевты: самые необычные способы научить людей читать

Каждый год 8 сентября мир отмечает Международный день грамотности. В 1966 году его учредила ЮНЕСКО, чтобы напомнить: читать и писать до сих пор умеют не все.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Они контролировал...
- Они контролировал...
- ХЛ Они контролировал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым