Прыжки за забором России

☭КОМПАСПолитикаПрыжки за забором РоссииВ буфете Европарламента, как я понимаю, в лучших российских традициях тоже продают что-то излишне забористое.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр СимаковЧто за вопрос, почему при Сталине и Брежневе передовые слои Европы не возмущались соблюдением прав человека? По той же причине, что не беспокоятся о народе Турции, Северной Кореи и прочих Гваделуп и Сомали. Советский Союз и вышеупомянутые страны не были и не являются членами ПАСЕ, а к не членам эта ПАСЕ равнодушна, она к членам не равнодушна. Ну а по той простой причине, что Россия самый большой член ПАСЕ и вертеть она хотела эту ПАСЕю на своём членстве, передовые слои Европы возмущаются, потому что не хотят вертеться на членстве России. Нам бы ещё депутатов в новую Думу таких, которые послали бы эту Европу с её ПАСЕ куда подальше, чтобы у передовые слои Европы даже думать забыли о России, не говоря уже о всевозможных резолюциях в её адрес.лапаБраво автору статьи! Особенно за искрометный юмор!!!Комментировать
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