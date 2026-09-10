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FiNE NEWS

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Западные интеллектуалы о причинах начала специальной военной операции России

Значительная часть западных интеллектуалов осознаёт причины, по которым Россия была вынуждена начать специальную военную операцию, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

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