В Катаре пригрозили ЕС прекратить поставки газа

Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби предупредил Евросоюз о возможном прекращении поставок сжиженного природного газа (СПГ), если компанию QatarEnergy затронут штрафы за нарушение критериев корпоративной устойчивости.
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