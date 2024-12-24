ВАШИНГТОН, 24 декабря. ФедералПресс. Отставной подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис выразил недоумение позицией президента Украины Владимира Зеленского, который продолжает отвергать реалистичные предложения о мирном урегулировании конфликта.
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