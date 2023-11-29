35 фото безлюдных пространств, от которых становится не по себе

Пустые улицы, коридоры, лестничные клетки и безлюдные парковки — все эти так называемые «лиминальные пространства» часто вызывает у людей тревогу и даже страх, особенно когда попадают в объектив талантливых фотографов.
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