Рослесхоз рассказал о риске лесных пожаров на юге России

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Риск возникновения лесных пожаров сохранится до декабря на юге России, в том числе в Крыму и на Кавказе, но больших возгораний не ожидается, сообщил в интервью РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников.