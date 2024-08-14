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Царьград

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Кризис в Курской области - это политический экзамен для приемника Путина: Прозвучала известная фамилия

Кризис в Курской области - это политический экзамен для приемника Путина: Прозвучала известная фамилия

Ситуация в Курской области продолжает оставаться крайне напряжённой. Противник не оставляет попыток прорыва сразу на нескольких направлениях, окапываясь на уже занятых территориях.

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Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
Пока мы знаем об огромном воровстве в МО, а копнуть ЖКХ, строительство( дорог и жилья), пенсионный фонд, здравоохранение и т. д…Всю богатейшую страну разворовали, а природные богатства продаем за копейки, не думаю о будущем поколении.
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13 час.
Ки
Квартал инфо
О какой аналитике в статье может идти речь. Когда прочитал в названии &quot;приЕмнике&quot;. Дальше читать нет смысла...
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11 час.
ТL
Т L
👍🏻
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10 час.

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