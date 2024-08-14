Кризис в Курской области - это политический экзамен для приемника Путина: Прозвучала известная фамилия

РМ

Раиса Мелькумова

Пока мы знаем об огромном воровстве в МО, а копнуть ЖКХ, строительство( дорог и жилья), пенсионный фонд, здравоохранение и т. д…Всю богатейшую страну разворовали, а природные богатства продаем за копейки, не думаю о будущем поколении.