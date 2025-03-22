Трамп признал, что против России ввели больше санкций, чем против кого бы то ни было

ТГ

Татьяна Гусева

Трампу в голову не приходит, какое они имеют право вводить санкции против кого бы то ни было? Кто вы такие в глобальном мире? Такая же страна, как и все остальные. Только вбившая себе в голову, что она гегемон. А на самом деле пират, грабитель, и жантажист.