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Трамп признал, что против России ввели больше санкций, чем против кого бы то ни было

Трамп признал, что против России ввели больше санкций, чем против кого бы то ни было

Президент США Дональд Трамп признал, что в отношении России ввели больше санкций, чем против кого бы то ни было в мире.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Трампу в голову не приходит, какое они имеют право вводить санкции против кого бы то ни было? Кто вы такие в глобальном мире? Такая же страна, как и все остальные. Только вбившая себе в голову, что она гегемон. А на самом деле пират, грабитель, и жантажист.
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