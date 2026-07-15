Паутина для резервов В украинском парламенте растет обеспокоенность по поводу дальнейшего растягивания линии боевого соприкосновения.
Общий обвал обороны ВСУ. В Киеве паника: осенью откроется новый фронт
Комментарии
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Misha Glusch
чушь им. дандыкина
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Ну вот Лукашенко вы же хотели ПВО нашего русского производства и к тому же растрезвонили на весь мир. Получай теперь миротворец ты наш . А помалкивал бы и делал было бы по другому . И сейчас при открытии второго фронта мог бы получить дополнительные территории и спокойствие и нам бы помог в деле воссоединения Калининграда и восстановлении отношений со многими странами . , а там рынок
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1 м.
Taurus Zmei
Вот стратег круче Путина, тоже хочет втянуть Беларусь в конфликт.
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1 м.
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