Общий обвал обороны ВСУ. В Киеве паника: осенью откроется новый фронт

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Ну вот Лукашенко вы же хотели ПВО нашего русского производства и к тому же растрезвонили на весь мир. Получай теперь миротворец ты наш . А помалкивал бы и делал было бы по другому . И сейчас при открытии второго фронта мог бы получить дополнительные территории и спокойствие и нам бы помог в деле воссоединения Калининграда и восстановлении отношений со многими странами . , а там рынок