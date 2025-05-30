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Нюша — про отношения с Майами в шоу «Сокровища императора»: «Странно, глупо и смешно»

Нюша — про отношения с Майами в шоу «Сокровища императора»: «Странно, глупо и смешно»

Певица прокомментировала слухи про роман с коллегой. Нюша и Олег Майами Кадр из видеоПевица Нюша впервые прокомментировала отношения с Олегом Майами, с которым она познакомилась в шоу «Сокровища императора».

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