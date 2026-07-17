Вокруг советской разведки всегда существовало множество легенд. Одной из самых популярных остаётся история о неких секретных таблетках, которые якобы позволяли сотрудникам КГБ выпивать огромное количество алкоголя и при этом полностью сохранять трезвость.
Метод КГБ: Как сотрудники умели пить, не теряя ясную голову
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Сам видел в 80 г одного майора КГБ , которому по долгу службы надо было пить с важной делегацией в ресторане...Когда служивый напился сверх меры - он принял какой-то антидот алкоголю... И снова стал , как *стёклышко* трезвый...
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