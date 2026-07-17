Метод КГБ: Как сотрудники умели пить, не теряя ясную голову

ВА

Владимир Акулов

Сам видел в 80 г одного майора КГБ , которому по долгу службы надо было пить с важной делегацией в ресторане...Когда служивый напился сверх меры - он принял какой-то антидот алкоголю... И снова стал , как *стёклышко* трезвый...