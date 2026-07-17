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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Метод КГБ: Как сотрудники умели пить, не теряя ясную голову

Метод КГБ: Как сотрудники умели пить, не теряя ясную голову

Вокруг советской разведки всегда существовало множество легенд. Одной из самых популярных остаётся история о неких секретных таблетках, которые якобы позволяли сотрудникам КГБ выпивать огромное количество алкоголя и при этом полностью сохранять трезвость.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Сам  видел  в  80  г одного  майора  КГБ ,  которому  по  долгу  службы  надо  было  пить  с  важной  делегацией  в  ресторане...Когда  служивый  напился  сверх  меры  -  он  принял  какой-то  антидот  алкоголю...  И  снова  стал  ,  как  *стёклышко*  трезвый...
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