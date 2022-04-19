БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала. «Динамо» в гостях у «Балтики», ЦСКА сыграет со «Спартаком» завтра

«Динамо» играет на выезде с «Балтикой» в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. В среду «Рубин» встречается в гостях с «Енисеем», «Зенит» – с «Аланией», ЦСКА сразится со «Спартаком».
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