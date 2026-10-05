«Урок демократии»: Болсонару на 2% опередил Силву в первом туре президентских выборов в Бразилии

В Бразилии состоялся первый тур президентских выборов. Сенатор, сын экс-президента Жаира Болсонару, отбывающего 27 лет за попытку переворота, Флавиу Болсонару обошел действующего главу государства Лулу да Силву в первом туре.
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