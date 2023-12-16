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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Россия все еще не выплатила обязательный взнос в WADA за 2023 год. Он составляет более миллиона долларов

Об этом сообщили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства.  WADA рассчитывает получить от России в 2023 году взнос в размере 1 267 023 долларов.

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