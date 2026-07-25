В Санкт-Петербурге прошла церемония прощания с Дмитрием Поднозовым

В драматическом театре «Особняк» состоялась траурная церемония в память о Дмитрии Поднозове. На протяжении нескольких часов поклонники, коллеги и друзья приходили проститься с художником, который посвятил большую часть жизни развитию петербургской театральной сцены.
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