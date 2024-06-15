Давно пора — в производстве находится аниме Guilty Gear Strive: Dual Rulers Arc System Works объяв...

Давно пора — в производстве находится аниме Guilty Gear Strive: Dual RulersArc System Works объявила о производстве Guilty Gear Strive: Dual Rulers, аниме-адаптации по мотивам последней части серии файтинговЧитать дальше → источник#Arc_System_Works.
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