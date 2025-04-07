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Царьград

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Мошенники обманули 8 млн русских, выдавая себя за сотрудников портала "Госуслуги"

Мошенники обманули 8 млн русских, выдавая себя за сотрудников портала "Госуслуги"

Мошенники продолжают обманывать русских, представляясь сотрудниками МФЦ или "Госуслуг". Пенсионеры становятся основной целью из-за редкого использования приложения.

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