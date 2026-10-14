Трамп придумал "идеальную сделку" для России. Артамонов предрекает усиление эскалации в ближайшие месяцы.
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Если бы трамп отключил Старлинк,то зеленский со своими дронами просто ослеп,но пока на 2 дня не передавали развед-данные и этим воспользовались наши военные, нанесли ракетно-дроновые удары.Ну а после этого по нам.СВО однако!
В конопрокате ростелекома винк посмотрел фильм холод. Фильм будет явно культовым. Все кишки новых дворян рф с их чиновными холопами показаны честно. Эти управленцы не смогут никого победить.