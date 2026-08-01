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ВСУ начали маскировать беспилотники под птиц

ВСУ начали маскировать беспилотники под птиц

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали маскировать беспилотники самолетного типа под птиц. Об этом рассказал техник 71-го отдельного полка беспилотных систем группировки войск «Запад» с позывным Воган, пишет ТАСС.

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