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NI: несмотря на загадочное заявление Зеленского, Россия не допустит альтернативы Минску

NI: несмотря на загадочное заявление Зеленского, Россия не допустит альтернативы Минску

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Во время встречи с лидером США Джо Байденом президент Украины Владимир Зеленский сделал "загадочное" заявление о судьбе Минских соглашений, пишет в статье для журнала National Interest обозреватель Марк Эпископос.

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