Трамп-кандидат обещал, Трамп–президент США сделал.СМИ сообщают, что он только что подтвердил свою угрозу БРИКС, выступив с требованием:- страны БРИКС должны отказаться от создания своей валюты;- они не должны поддерживать ни одну другую валюту, только доллар;- если нет, то все они получат стопроцентные тарифы на импорт в США, что закроет им доступ на американский рынок.
БРИКС всё?
Комментарии
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dverry garry
Автор, весьма глупая статья
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7 час.
Галина Дьячина
это пока предполагается..но очень хорошо.. что уже между собой идут расчёты в национальных валютах..уже меньше зависимость от сша
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6 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
Один рыжий придурок угрожает всем и вся? Это что такое?
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33 мин.
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