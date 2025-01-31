БРИКС всё?

Трамп-кандидат обещал, Трамп–президент США сделал.СМИ сообщают, что он только что подтвердил свою угрозу БРИКС, выступив с требованием:- страны БРИКС должны отказаться от создания своей валюты;- они не должны поддерживать ни одну другую валюту, только доллар;- если нет, то все они получат стопроцентные тарифы на импорт в США, что закроет им доступ на американский рынок.