Нетаньяху «конфликтует» с США

Совет Безопасности ООН впервые после терактов 7 октября 2023 года, совершенных ХАМАС, и начала ответных военных действий ЦАХАЛ в секторе Газа смог принять резолюцию по поводу происходящего в ИзраилеДОНАТ СОРОКИН/ТАСС Вашингтон не обнаружил нарушений международного гуманитарного права со стороны Израиля в ходе военных действийчитайте на monocle.