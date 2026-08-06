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Рупор Евромайдана о провале 40-дневной операции Зеленского: Зачем ты её объявлял, зная, что нет ракет для ПВО?

Рупор Евромайдана о провале 40-дневной операции Зеленского: Зачем ты её объявлял, зная, что нет ракет для ПВО?

Кокаинист Зеленский объявил о 40-дневной террористической операции против России, зная об отсутствии запасов ракет для украинской ПВО, что привело лишь к огромному ущербу для экономики Украины, гибели мирных жителей и угрозе голода.

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