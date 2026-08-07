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«Сити» хочет минимум 80 млн евро за Родри. Хавбек настроен на переход в «Барсу»

« Барселона » готовится к переговорам с « Манчестер Сити » по трансферу Родри.  Стартовая цена, которую английский клуб намерен запросить за игрока, составит около 80 миллионов евро.

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