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Tesla Cybertruck провалился — продажи футуристических пикапов оказались значитель...

Tesla Cybertruck провалился — продажи футуристических пикапов оказались значитель...

Tesla Cybertruck провалился — продажи футуристических пикапов оказались значительно ниже ожиданийПикап Tesla Cybertruck сделал то, что удаётся немногим современным машинам, — стал одним из самых узнаваемых автомобилей на дорогах.

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