"В плен не брать": Медведев объявил охоту за солдатами НАТО на Украине

Зампред Совбеза России гневно отреагировал на заявления о создании миссии НАТО на Украине.По словам Дмитрия Медведева, иностранные политики мотивируют необходимость присутствия войск НАТО на Украине якобы взятием на себя некоторых тыловых хозяйственных и организационных функций.
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