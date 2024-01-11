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Китайские власти решились пересечь «красную линию» государственных заимствований

Китайские власти решились пересечь «красную линию» государственных заимствований

  ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ   Китайские власти решились пересечь «красную линию» государственных заимствований С некоторых пор в Поднебесной существует негласная цензура в отношении публикаций на экономическую тему Государство Китай никогда не отказывалось от такого средства поддержки бюджета и экономики, как займы.

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