Звезду фильма «Шестое чувство» Осмента задержали в состоянии опьянения

Американского актёра Хейли Джоэла Осмента наиболее известного главной ролью в фильме «Шестое чувство», задержали за нахождение в состоянии алкогольного опьянения и хранение контролируемых веществ на лыжном курорте в Калифорнии.
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