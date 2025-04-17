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Звезду фильма «Шестое чувство» Осмента задержали в состоянии опьянения

Звезду фильма «Шестое чувство» Осмента задержали в состоянии опьянения

Американского актёра Хейли Джоэла Осмента наиболее известного главной ролью в фильме «Шестое чувство», задержали за нахождение в состоянии алкогольного опьянения и хранение контролируемых веществ на лыжном курорте в Калифорнии.

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