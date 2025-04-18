Первую пятиэтажку по программе реновации демонтировали в Новогирееве

В районе Новогиреево (ВАО) демонтировали первый пятиэтажный дом по программе реновации. Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский, объект находится по адресу: Свободный проспект, д 12/23.
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