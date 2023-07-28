В Белом доме исключили вероятность того, что Байден помилует сына

лл лина любимцева Да и причин "миловать" не будет. Просто Байден НИЧЕГО НЕ ДОПУСТИТ в отношении своего сына-наркомана. Такое впечатление, что они напару наркоманят.

НН Надежда Никитина Кто ж его знает, может бидон таким образом избавится от сыночка, который уже не управляемый.