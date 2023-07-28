Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что возможность помилования президентом Соединённых Штатов Джо Байденом своего сына Хантера Байдена исключена.
В Белом доме исключили вероятность того, что Байден помилует сына
Комментарии
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лл
лина любимцева
Да и причин "миловать" не будет. Просто Байден НИЧЕГО НЕ ДОПУСТИТ в отношении своего сына-наркомана. Такое впечатление, что они напару наркоманят.
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11 час.
НН
Надежда Никитина
Кто ж его знает, может бидон таким образом избавится от сыночка, который уже не управляемый.
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11 час.
СМ
Сергей Медведев
Как бы -то ни было,но скандал с байденюком-младшим славы байденюку старшему не прибавил: не быть больше байденюку -старшему президентом!
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7 час.
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