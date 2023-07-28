Журнал «Профиль»

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В Белом доме исключили вероятность того, что Байден помилует сына

В Белом доме исключили вероятность того, что Байден помилует сына

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что возможность помилования президентом Соединённых Штатов Джо Байденом своего сына Хантера Байдена исключена.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Да и причин &quot;миловать&quot; не будет. Просто Байден НИЧЕГО НЕ ДОПУСТИТ в отношении своего сына-наркомана. Такое впечатление, что они  напару наркоманят.
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11 час.
НН
Надежда Никитина
Кто ж его знает, может бидон таким образом избавится от сыночка, который уже не управляемый.
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11 час.
СМ
Сергей Медведев
Как бы  -то ни было,но скандал с байденюком-младшим славы байденюку старшему не прибавил: не быть больше байденюку -старшему президентом!
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7 час.

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