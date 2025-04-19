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Вечерње новости: Додик считает, что британцы готовили его ликвидацию

Вечерње новости: Додик считает, что британцы готовили его ликвидацию

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик считает, что в БиГ было переброшено подразделение военных из Великобритании, которые должны были его ликвидировать под предлогом оказания сопротивления при задержании.

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