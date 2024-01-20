Завораживающая архитектура иранских мечетей

Историческая архитектура Ближнего Востока всегда славилась своей красотой и неповторимостью. Если у вас еще не было шанса, чтобы убедиться в этом сами, фотограф Instagram с ником m1rasoulifard будет вашим виртуальным гидом в завораживающий мир мечетей и дворцов Ирана.