Завораживающая архитектура иранских мечетей

Историческая архитектура Ближнего Востока всегда славилась своей красотой и неповторимостью. Если у вас еще не было шанса, чтобы убедиться в этом сами, фотограф Instagram с ником m1rasoulifard будет вашим виртуальным гидом в завораживающий мир мечетей и дворцов Ирана.
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