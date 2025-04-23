Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 986 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Регина Толстоброва
    Молодцы какие.Два секрета успех...
  • АндрейБорков
    Англосаксы столетиями гадили России, начиная еще с Ивана Грозного и даже раньше! Ни одна гнусность в отношении России...Британия была, ес...
  • Мария
    Наши убеганты - Гребенщиковы и К0 бегут туда, видимо, не зря. То-то заметен среди всех этих мразей большой % извращен...Британский премье...

«Обогащайтесь!», или почему Китай смог, а СССР не смог

«Обогащайтесь!», или почему Китай смог, а СССР не смог

Сто лет назад, в 1925 году, крупный большевик Бухарин выкрикнул знаменитый лозунг — «Обогащайтесь!». Логика у Бухарина была следующей: народ не должен быть бедным, это глупо, поэтому надо разрешить народу богатеть, даже призвать к этому.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх