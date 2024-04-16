Natalia Ivanova

А чем так озаботился ветеран вагнера? Хохлозадые переоденутся в русскую форму и будут убивать хохлозадых. И что? Мы должны слезу пустить? Или англосаксы визжать будут - да пожалуйста - глотки не надорвите. А для нас чем меньше хохлозадых тем лучше. И пора понять на украине не осталось ни одного украинца - их всех сожгли в Одессе. На украине остались только фашисты.