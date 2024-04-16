"Уезжайте срочно": Ветеран "Вагнера" позвонил в Харьков. Боевики надевают русскую форму

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Комментарии
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Natalia Ivanova
А чем так озаботился ветеран вагнера? Хохлозадые переоденутся  в русскую форму и будут убивать хохлозадых. И что? Мы должны слезу пустить? Или англосаксы визжать будут - да пожалуйста - глотки не надорвите. А для нас чем меньше хохлозадых тем лучше. И пора понять на украине не осталось ни одного украинца - их всех сожгли в Одессе. На украине остались только фашисты.
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