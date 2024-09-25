Британские власти не стали арестовывать нардепа Дмитрука, сбежавшего из Украины

Объявленный Украиной в международный розыск народный депутат Верховной рады Украины Артём Дмитрук, защищавший Украинскую православную церковь и выступавший за прекращение текущего военного конфликта и переговоры с Россией, действительно был задержан в Лондоне.
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