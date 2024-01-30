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Будет ли иметь продолжение скандал с поставками западных деталей корпорации «Яковлев»

Будет ли иметь продолжение скандал с поставками западных деталей корпорации «Яковлев»

В западных спецслужбах и оборонных кругах разразился скандал. Вопреки введённым после начала СВО санкциям, российский самолётостроительный комплекс продолжает использовать комплектующие и вспомогательное оснащение от европейских и американских производителей.

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