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Дождь в Казани привел к пробкам

Дождь в Казани привел к пробкам

В Казани пробки достигли 7 баллов. Таковы данные сервиса «Яндекс. Карты». Согласно данным, заторы образовались на въездах в город: на Горьковском шоссе, в Авиастроительном районе, на Сибирском и Мамадышском трактах, на выезде из деревни Куюки.

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