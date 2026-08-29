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Мировое обозрение

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«Третье состояние» между жизнью и смертью: обладают ли клетки человека собственным сознанием

«Третье состояние» между жизнью и смертью: обладают ли клетки человека собственным сознанием

Представьте: тело мертво, а клетки внутри него продолжают жить. Они потребляют питательные вещества, делятся, общаются друг с другом.

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