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Царьград

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Сколько денег тратят челябинцы на товары и услуги, подсчитали специалисты

Сколько денег тратят челябинцы на товары и услуги, подсчитали специалисты

По темпам роста спроса Челябинская область оказалась лидером на Урале: что это значит. В первом полугодии 2026 года жители Челябинской области стали активнее тратить деньги: потребительская активность в регионе выросла на 7,9%, а среднемесячные расходы на повседневные нужды достигли 49,2 тысячи рублей на человека.

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