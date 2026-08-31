Сколько денег тратят челябинцы на товары и услуги, подсчитали специалисты

По темпам роста спроса Челябинская область оказалась лидером на Урале: что это значит. В первом полугодии 2026 года жители Челябинской области стали активнее тратить деньги: потребительская активность в регионе выросла на 7,9%, а среднемесячные расходы на повседневные нужды достигли 49,2 тысячи рублей на человека.
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