Сколько денег тратят челябинцы на товары и услуги, подсчитали специалисты

По темпам роста спроса Челябинская область оказалась лидером на Урале: что это значит. В первом полугодии 2026 года жители Челябинской области стали активнее тратить деньги: потребительская активность в регионе выросла на 7,9%, а среднемесячные расходы на повседневные нужды достигли 49,2 тысячи рублей на человека.