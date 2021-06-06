Страна (Украина): французские сенаторы потребовали от МИД страны реакции на ситуацию с ультраправыми на Украине. Что это значит?

Картина дня. ФинансыПолитикаСтрана (Украина): французские сенаторы потребовали от МИД страны реакции на ситуацию с ультраправыми на Украине. Что это значит?В Сенате Франции могут рассмотреть вопрос о росте праворадикального движения на Украине и его угрозах.Вернуться к статье61НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьФинамИнфоКстати, интересно, а почему полк "Азов" не признан в РФ террористической или хотя бы экстремистской организацией? Загадко...ВАВалерий АПочему не признан? ПризнанВАВалерий АПочему не признан? ПризнанФинамИнфоГде? Ни в статье про "Азов" в Вики не упоминается этот факт, ни в списках террористических организаций на сайте ФСБ, ни в списках экстремистских организаций его тоже нет. Такие вот дела...Зинаида АнтонцеваМожет быть наступит в США и Европе просветление в отношении Украины?Alex НемоВ США Азов уже признан террорестической организацией... Осталось только признать что переворот 2014 года тоже был таковым. Но демократы, которые спонсировали его, на это вряд ли пойдут.Комментировать
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