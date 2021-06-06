Картина дня. Финансы

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Страна (Украина): французские сенаторы потребовали от МИД страны реакции на ситуацию с ультраправыми на Украине. Что это значит?

Страна (Украина): французские сенаторы потребовали от МИД страны реакции на ситуацию с ультраправыми на Украине. Что это значит?

В Сенате Франции могут рассмотреть вопрос о росте праворадикального движения на Украине и его угрозах.

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ФинамИнфо
Кстати, интересно, а почему полк "Азов" не признан в РФ террористической или хотя бы экстремистской организацией? Загадко...
Валерий А
Почему не признан? Признан
Валерий А
Почему не признан? Признан
ФинамИнфо
Где? Ни в статье про "Азов" в Вики не упоминается этот факт, ни в списках террористических организаций на сайте ФСБ, ни в списках экстремистских организаций его тоже нет. Такие вот дела...
Зинаида Антонцева
Может быть наступит в США и Европе просветление в отношении Украины?
Alex Немо
В США Азов уже признан террорестической организацией... Осталось только признать что переворот 2014 года тоже был таковым. Но демократы, которые спонсировали его, на это вряд ли пойдут.

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