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Производство алкоголя в России за восемь месяцев кратно снизилось

Производство алкоголя в России за восемь месяцев кратно снизилось

Производство алкоголя в России за январь–август 2026 года сократилось на 7,2% в годовом выражении, до 684,11 миллиона декалитров, сообщает Росалкогольтабакконтроль.

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