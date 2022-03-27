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В Крыму ремонтируют трассу Симферополь-Алушта-Ялта

В Крыму ремонтируют трассу Симферополь-Алушта-Ялта

Сейчас на автомобильной дороге Симферополь-Алушта-Ялта заменяют верхний слой асфальта. Все работы будут проводиться в течение 2-3 недель.

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