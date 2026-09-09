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Регионы России

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Honor Magic9 Pro Max получит рекордную батарею и двойную 200-Мп камеру Arrizo

Honor Magic9 Pro Max получит рекордную батарею и двойную 200-Мп камеру Arrizo

Компания Honor готовит к выпуску новый флагманский смартфон Magic9 Pro Max, который оснастят встроенным аккумулятором ёмкостью 8800 мА·ч.

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