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Самые смешные снимки котов и кошек в мире в 2024 году

Самые смешные снимки котов и кошек в мире в 2024 году

Самые милые во всем мире! Умилеть — не встать! фото: Comedy Pet Photography AwardsСвершилось: сперва авторитетный фотоконкурс хохотательных снимков домашних питомцев Comedy Pet Photography Awards назвал победителей 2024 года, а пару дней назад это сделал его комический близнец — конкурс уморительных кадров зверушек в дикой природе Comedy Wildlife Photography Awards! И теперь мы наконец можем исполнить вашу (да и нашу, чего уж там) мечту — показать вам кадры с самыми смешными животными в 2024 году! А кто у нас самые смешные животные? Вопрос риторический: ответ на него — конечно, коты! И кошки.

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