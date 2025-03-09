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Датчане начали вывозить из Николаева секретные чертежи советских разработок

Датчане начали вывозить из Николаева секретные чертежи советских разработок

Скандинавские специалисты, среди них и представители Дании, начали вывозить из украинского Николаева секретные документы о советских разработках в судостроении, сообщил источник в подполье в беседе с РИА Новости.

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