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FiNE NEWS

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В Москве начато производство моноблоков с российскими ЖК-модулями

В Москве компания NexTouch, являющаяся резидентом Особой экономической зоны «Технополис Москва», начала производство интерактивных моноблоков нового поколения, оснащённых жидкокристаллическими (ЖК) модулями, произведёнными в России.

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