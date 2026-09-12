Новая невероятная помощь: важное событие подтолкнуло перелом в СВО

В зону специальной военной операции привезли ковчег с мощами великого князя Дмитрия Донского. Одними из первых святыню встретили военнослужащие группировки войск «Запад».
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