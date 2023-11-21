Плавают ли самолеты? “Клуб золотых рыбок”.

SI

Sergey Ivanov

Посадка на воду- очень сложная процедура, гораздо сложнее, чем посадка на аэродроме. Вода на посадочной скорости в 230..260 км/ч ведет себя как твердое вещество, удар о водную поверхность равносилен удару о бетон. Поэтому от летчика требуется особое внимание и опыт. Правила посадки на воду следующие: -Шасси убраны, механизация крыла выпущена максимально. Скорость снизить до минимально возможной. Если волнение небольшое, то садиться надо против ветра. Если волнение значительное- то садиться надо параллельно гребню волны. При посадке самолет надо максимально выровнять, в противоположность нормальной посадке на твердую поверхность, когда летчик перед касанием задирает нос вверх, гася вертикальную скорость. При посадке на воду этого делать нельзя. Самолет только условно герметичен. Все же это не подводная лодка и в нем есть масса отверстий, через которые в салон начнет поступать вода. Прежде всего, вода будет поступать через систему наддува. Поэтому самолет безусловно затонет! Если волнение достаточно сильное, то вода будет захлестывать и в открытые двери. В этом случае эвакуацию можно организовать через аварийные люки, которые расположены над крылом. Впрочем, времени для покидания будет достаточно. Кроме того, если маршрут пролегает над водными пространствами, то в самолет загружают спасательные жилеты и аварийный плот. Бортпроводники при такой посадке выбрасывают плот за борт, и он автоматически надувается. Бортпроводников специально обучают методике спасения пассажиров при посадке на воду (как и всем другим аварийным случаям). Выполняйте все команды проводников- и все будет в порядке! В аварийном плоту есть радиостанция, с которой можно послать сигнал бедствия.